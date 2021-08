Onda de calor atinge Europa em agosto. Temperaturas podem subir mais 20 graus em Portugal

Uma onda de calor vai atingir a Europa na segunda metade do mês de agosto, elevando as temperaturas até mais 20 graus do que o habitual para a época e, em Portugal não será exceção. As temperaturas, que oscilam em média entre os 20 e os 27 graus, podem atingir valores mais elevados do que 40 graus.



De acordo com o Express, citado pelo Mirror, os meteorologistas avançam que essa onda de calor virá de uma frente quente, proveniente de África.







À semelhança de Portugal, também Espanha, Itália, Reino Unido e Grécia vão enfrentar uma onda de calor que se pode tornar perigosa para as populações.