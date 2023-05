A mesma fonte adianta que a seca pode contribuir para a subida dos preços no consumidor. Uma posição partilhada pelo presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Eduardo Oliveira e Sousa.







Os alimentos deverão ficar mais caros devido ao agravar da seca. O alerta parte da Comissão Europeia, que classifica a situação de “particularmente grave” no Sul da Europa, incluindo Portugal, nomeadamente para os agricultores.A mesma fonte adianta que a seca pode contribuir para a subida dos preços no consumidor. Uma posição partilhada pelo presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Eduardo Oliveira e Sousa.

Abril classificou-se como um mês extremamente seco e foi o terceiro mais seco desde 1931. No espaço de um mês, a área com carência de água nos solos cresceu 48%, estando 89% do território continental em seca. Deste valor, 34% apresenta uma situação de seca severa e extrema revelou o IPMA.