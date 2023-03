“Dois terços de quem vai à Pasteleira Nova ou ali acampa não são do Porto. É preciso haver uma rede que garanta que a resposta aos consumidores [de drogas] é integrada e geograficamente explicável.” Rui Moreira, presidente da câmara do Porto, defendeu salas de consumo assistido noutros concelhos, além do Porto e de Lisboa, esta quinta-feira, na conferência ‘Livre de Drogas’, promovida pelo CM e pela autarquia, no Rivoli.









