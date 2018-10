A justificação para não colocar papel higiénico no assento da sanita

Conheça o motivo para deixar de colocar papel higiénico na sanita.

Colocar papel higiénico no assento da sanita é uma técnica comum entre a população para tornar a experiência de utilizar casas de banho públicas mais higiénica.

No entanto, e ao contrário do espectável, essa atitude, ainda que mais higiénica, não inviabiliza a passagem de bactérias.

Esta situação tem uma justificação simples. A superfície e forma da sanita promovem a que as bactérias não se 'agarrem' (devido ao material utilizado). Por outro lado, o papel higiénico propícia a passagem dos germes.

Em entrevista à revista Self, Philip Tierno, professor de microbiologia no Centro Médico de Lagone, da Universidade de Nova Iorque, garante que a sanita não é o objeto mais sujo, pelo contrário. "O assento das sanitas está geralmente mais limpo que a maioria dos lavatórios de cozinhas", avançou Philip.

O professor afirmou que os germes presentes neste tipo de loiça sanitária, tendem a ter períodos curtos de vida. Por outro lado, o papel higiénico – pela sua textura mais áspera e constituição mais absorvente, torna-se o material mais propício a reter as bactérias.

Para além disso, por cada descarga do autocolismo, algumas bactérias fecais são disseminadas pelo ar. O especialista garantiu ainda que a melhor forma de evitar o contacto direto com bactérias mais relacionadas com as infeções seria colocar-se na posição onde fica com as pernas flectidas.