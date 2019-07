Acompanhe o trajeto do ciclista português que pedala pela esclerose múltipla

Filipe Gaivão, de 57 anos, partiu esta quarta-feira de Bruxelas rumo a Lisboa, numa viagem solitária de bicicleta que visa "dar maior visibilidade às pessoas que sofrem de esclerose múltipla".O percurso do ciclista, que terá a duração de 19 dias, pode ser acompanhado através do site , onde o utilizador pode ver em tempo real o local por onde Filipe está a pedalar.Não fosse esta uma iniciativa de cariz solidário, a viagem de Filipe Gaivão tem não só o intuito de sensibilizar as pessoas para a Esclerose Múltipla, como também o de angariar fundos para reverterem para a Associação Portuguesa de Esclerose Múltipla.Antes de partir, o ciclista foi recebido em Bruxelas por quatro eurodeputados - Carlos Zorrilho, José Manuel Fernandes, João Ferreira e Cláudia Aguiar - e por uma delegação da Plataforma Europeia de Esclerose Múltipla, em representação da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM). "Angariar 1 euro por cada km pedalado entre Bruxelas e Lisboa" é o mote da campanha.Esta quinta-feira, Filipe Gaivão tem estabelecido como ponto de chegada a comuna francesa de Estrées-Saint-Denis.