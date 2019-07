Filipe Gaivão, 57 anos, parte esta quarta-feira de Bruxelas rumo a Lisboa, numa viagem solitária de bicicleta que visa "dar maior visibilidade às pessoas que sofrem de esclerose múltipla".O ciclista já está em Bruxelas para iniciar a sua jornada de 2400 quilómetros por todos os doentes com Esclerose Múltipla. Foi recebido ao jantar desta terça-feira por emigrantes portugueses, no Café Portugal, que também é Casa do Benfica.A partida será feita junto do Parlamento Europeu, com a presença de deputados europeus e da Comissão Europeia, numa organização da Plataforma Europeia da Esclerose Múltipla.Para dia 28 está prevista a chegada a Lisboa, com a conclusão da iniciativa junto da sede da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla.