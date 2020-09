Açores com mais um caso de Covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando total na Região para 255

Os Açores registaram nas últimas 24 horas um caso positivo de covid-19 na Terceira, elevando para 255 o total de casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 diagnosticados na região desde o início da pandemia.

A informação consta do comunicado diário da Autoridade de Saúde Regional, que informa que "decorrentes das 1.305 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região, nas últimas 24 horas, foi diagnosticado um caso positivo de covid-19 na ilha Terceira".

Segundo a Autoridade de Saúde açoriana este novo caso "reporta-se a um indivíduo do sexo feminino, com 59 anos, residente" e que "desembarcou na Região a 12 de setembro", sábado, "proveniente de território continental e realizou teste de despiste ao vírus SARS-CoV-2 à chegada com resultado positivo".

"O caso apresenta situação clínica estável e foram já diligenciados, pela Delegação de Saúde Concelhia, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos", diz ainda o comunicado.

De acordo com a Autoridade de Saúde açoriana, "até ao momento, foram detetados na Região 255 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2", que causa a doença covid-19, verificando-se atualmente "46 casos positivos ativos", dos quais "35 na ilha de São Miguel, sete na Terceira, três no Pico e um na Graciosa".

Desde o início do surto morreram 16 pessoas na região, todas em São Miguel.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 921.097 mortos e mais de 28,8 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.860 pessoas dos 63.310 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.