Adolescentes gostam menos da escola e acham a matéria demasiada a aborrecida

O gosto pela escola diminuiu nos alunos do 6.º, 8.º e 10.º anos, que continuam a achar a matéria demasiada aborrecida e difícil, segundo os resultados e um estudo em 51 países que serão hoje apresentados.

"Este valor tem vindo sempre a agravar e comparando com outros países (...) este é sempre aquele indicador que nós temos menos bom", considerou a coordenadora do estudo, Tânia Gaspar, sublinhando a necessidade de a escola "fazer uma aproximação à realidade dos jovens".

Esta investigação - Health Behaviour in School-aged Children (HBSC/OMS) 2022 -- feita em colaboração com Organização Mundial de Saúde, indica que a pressão com os trabalhos de casa (muita pressão) aumentou (de 13,7% em 2018 para 22,4% em 2022) e que o que os alunos menos gostam na escola é a comida nos refeitórios.