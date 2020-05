Há mais 19 mortos por coronavírus em Portugal nas últimas 24 horas e 234 novos infetados

O número de mortos por coronavírus voltou a aumentar em Portugal esta segunda-feira, fixando-se agora nos, mais 19 que ontem. O número depara 3013, mais 464 do que na segunda-feira.O número total de casos confirmados com covid-19 é 27913, mais 234 comparativamente a ontem, que constituiu. Neste momento, há, menos 35 que esta segunda-feira.Hános hospitais. 113 doentes encontram-se nos(mais um que na segunda-feira).Conferência da DGS:Na habitual conferência de imprensa aos jornalistas, António Sales, Secretário de Estado da Saúde, anunciou que foi levantada a suspensão sobre as férias dos profissionais de saúde. Medida deverá ser cumprida "desde que seja acautelado o funcionamento do serviço".A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou mais uma vez as duas formas mais comuns apanhar a infeção do coronavírus, nomeadamente a via direta, através da saliva, do espirro ne da tosse e a via indireta, através da contaminação de superfícies e objetos. Perante as possibilidades de transmissão, a diretora-geral da saúde referiu que é necessário manter um conjunto de boas práticas, nomeadamente a lavagem frequente das mãos, a manutenção da distância de segurança, a desinfeção dos espaços, a utilização das máscaras como complemento de proteção, entre outras.A Direção-Geral da Saúde está em contacto com o Ministério da Saúde de Angola sobre seis cidadãos que estiveram no país no início de março e que regressaram entretanto a Portugal, infetados com a Covid-19.Em atualização