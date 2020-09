Um bebé de 21 dias foi, esta terça-feira, encontrado junto do Centro Social Baptista do Cacém dentro de uma alcofa. O menino estava de fralda e tinha um biberão ao lado.O choro da criança terá sido audível por pessoas que estavam a praticar culto, acabando por descobrir a criança.A pessoa que o colocou junto ao centro, terá deixado uma nota: "Não temos condições para ficar com a criança. Pedimos ao centro para acolher filho".Os elementos da polícia da divisão de Sintra encaminharam o bebé para os serviços de pediatria do Hospital Amadora Sintra onde permanece internado. Posteriormente, será feita a articulação entre assistentes sociais e a Santa Casa da Misericórdia com vista ao seu acolhimento.Ao que oapurou, junto de fonte da PSP, o bebé está aparentemente bem de saúde.Aguarda-se agora decisão do Ministério Público para averiguar a quem será entregue a investigação do caso.O alerta foi dado cerca das 22h30 desta terça-feira.