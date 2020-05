Há mais 13 mortes por coronavírus em Portugal. País contabiliza já 1203 óbitos

O número de mortos em Portugal subiu este sábado para 1203, mais 13 vítimas mortais que esta sexta-feira.



Em 24 horas foram detetados mais 227 novos casos, uma descida comparativamente ao número divulgado no dia anterior. Há 28810 casos totais de Covid-19.







O número de pessoas recuperadas disparou este sábado para 3822, mais 494 recuperados em relação a sexta-feira.

Atualmente. 2940 pessoas aguardam resultados laboratorial, mais 218 em relação a sexta-feira (2722).Desde o dia 1 de janeiro de 2020 foram foram analisados 292249 casos suspeitos da Covid-19.Existem 657 doentes internados, menos 16 pessoas que o dia anterior. Relativamente aos doentes internados em unidades de cuidados intensivos, são 115, mais três que na sexta-feira.



Na habitual conferência de imprensa aos jornalistas, a ministra da saúde, Marta Temido anunciou que há uma média de 200 novos casos de infetados pela Covid-19, assim como uma média de 12 mortes. Tal como já tinha sido anunciado, o RT localiza-se atualmente nos 0,97.



Nos últimos cinco dias foram realizados, em média, 15 mil testes ao coronavírus. Marta Temido anunciou que os indicadores atuais apresentam atualmente uma tendência decrescente ou, pelo menos, "estável.



Relativamente às visitas aos lares, que serão retomadas a partir da próxima segunda-feira, 18 de maio, a ministra da Saúde reforçou a importância do cumprimento das regras já estabelecidas para os espaços, apelando novamente ao uso de máscara, à manutenção da distância de segurança e à aplicação das medidas de higiene.



Alguns lares, creches e instituições já terminaram os testes à Covid-19, nomeadamente nas regiões Norte, anunciou a ministra da saúde, que reforça a ideia de que, mesmo perante a realização de testes, é importante manter as medidas de higienização.



As creches que apresentaram condições e que vão abrir na próxima segunda-feira vão ser testadas até ao final do fim de semana, confirmou Temido.



"A palavra que queremos transmitir é tranquilidade", começou por dizer a diretora geral da saúde, Graça Freitas sobre a reabertura das creches já no próximo dia 18 de maio. A diretora-geral da saúde afirmou que "está tudo a ser feito para que o contágio [de crianças] não exista", e sublinhou ainda que todas as crianças infetadas com coronavírus até ao momento no País recuperaram favoravelmente, incluindo o caso único registado de uma criança com a doença semelhante à doença de Kawasaki.



Sobre este tópico, Graça Freitas confirmou que Portugal está em contacto com a Organização Mundial de Saúde relativamente a este caso.



Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24