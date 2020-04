Sobe para 519 o número de pessoas curadas do coronavírus em Portugal. Siga a conferência da DGS em direto

Subiu para 657 o número de mortos por coronavírus em Portugal, segundo informação avançada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) esta sexta-feira. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), registaram-se mais 28 vítimas mortais nas últimas 24 horas.



No total estão 19022 pessoas infetadas, mais 181 face a quinta-feira, o que representa um aumento de 0.95% perante aos dados de ontem, o número mais baixo desde o início da pandemia de coronavírus. 4805 aguardam ainda pelos resultados laboratoriais.

Até ao momento há 1284 pessoas internadas, menos 18 do que ontem, das quais 222 se encontram em unidades de cuidados intensivos, comparativamente aos 229 de quinta-feira.



O número de casos recuperados subiu para 519, o que corresponde a um aumento de 26 casos em relação a terça-feira.



Segundo o boletim epidemiológico, a distribuição dos casos faz-se da seguinte forma: a região Norte tem 377 mortos e 11324 casos; a região Centro contabiliza 148 mortes e 2778 casos; já na região de Lisboa e Vale do Tejo são 119 as mortes registadas e 4302 pessoas infetadas; a região do Alentejo continua sem registar mortes e conta com 158 casos; a região sul, do Algarve, contabiliza nove vítimas mortais e 305 casos de Covid-19. O boletim regista ainda quatro óbitos nos Açores e 102 casos positivos de infeção. Já na Madeira não há registo de mortes, e o balanço desta quinta-feira contabiliza 53 casos.



Desde dia 1 de janeiro de 2020 que já foram registados um total de 158940 casos suspeitos.



