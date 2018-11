Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ambientalistas querem descargas diárias para melhorar Rio Tejo

Rio chega a Portugal com muita poluição e pouco oxigénio.

Por Bernardo Esteves | 08:40

Portugal deve exigir que Espanha faça descargas diárias das barragens do Tejo para melhorar a qualidade da água do rio, defende a associação ambientalista Zero. "Os caudais mínimos são semanais e deviam ser diários, para haver uma continuidade de caudal e ajudar à diluição da carga poluidora", disse ao CM a vice-presidente Carla Graça. O tema é sensível e poderá estar na agenda da cimeira ibérica da próxima semana.



O Tejo chega a Portugal com grande carga poluidora e por cá a qualidade melhora, como revela uma reportagem da revista ‘Sábado’, que fez análises à água desde a nascente à foz. Os esgotos de Madrid, o desvio de água para os campos agrícolas de Múrcia e as inúmeras barragens são os maiores problemas. Junto à fronteira, as barragens de Alcantara e Cedillo fazem descargas no fundo, quando as descargas à superfície aumentariam o nível de oxigénio no rio. Mas seria mais caro. O CM tentou, sem sucesso, obter a posição da Iberdrola, que gere as barragens, e do advogado José Eduardo Martins, que já representou a elétrica espanhola.



Carla Graça admite que "em Portugal o rio recupera". "Tem havido controlo das descargas da Celtejo, segundo a Agência Portuguesa do Ambiente", disse, frisando contudo que "o nível de fósforo continua elevado", devido sobretudo aos adubos agrícolas.