Animais de estimação obrigados a ter microship para evitar abandono

A partir desta terça-feira, os animais de estimação são obrigados a ter microship. Os donos dos animais que não os registem podem ser alvo de multa com valores que podem oscilar entre os 50 e os 45 mil euros. Esta medida aplica-se a todos os animais de companhia, independentemente da sua data de nascimento.Segundo a imprensa nacional, o bastonário da Ordem dos Veterinários (OMV), Jorge Cid, garante que esta nova medida, a longo prazo, vai acabar com a tendência de abandono. No entanto, o bastonário alerta que em algumas freguesias os donos dos cães que se encontram registados no Sistema de Identificação de Animais de Companhia (SIAC) podem ser obrigados a pagar uma licença anual, o que pode fazer com que estes evitem fazer o registo.Os valores de colocação de microchips são variáveis, mas geralmente o custo é baixo, rondando, por norma, os 30 euros, sendo que, em alguns casos, são as Câmaras que pagam o procedimento.O registo dos animais pode ser realizado os Centros de Atendimento Médico-Veterinários ou em veterinários municipais. Posteriormente, o detentor do animal fica com um documento de identificação do animal de companhia (DIAC). No caso concreto dos donos de cães, estes devem pagar uma licença anual à Junta de Freguesia.Em 2020, foi o ano em que ocorreram mais registos de animais. No total, encontram-se registados no SIAC 517 406 gatos e cerca de dois milhões e meio de cães.