Apenas um helicóptero do INEM disponível à noite em todo o País

Nas noites de 4 e 7 de janeiro o país só teve um helicóptero do INEM disponível: a 4, só o de Loulé podia voar (o de Macedo de Cavaleiros ficou retido no Porto devido ao mau tempo); e a 7, apenas o de Macedo esteve operacional.A denúncia é do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil: na primeira semana do ano vários doentes de Bragança foram transportados para o Porto e Vila Real com atraso de 50 a 40 minutos, porque o ‘héli’ colocado em Macedo é maior e não aterra em todos os heliportos.No dia 8, o ‘héli’ de Viseu transportou um doente de Bragança para o Porto: era mais rápido do que ativar o de Macedo.