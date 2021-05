Armindo Lima, o motorista que parou o autocarro para ajudar uma idosa em Lisboa

Um motorista da Carris saiu da viatura para ajudar uma idosa a chegar à paragem e a entrar no autocarro, esta quinta-feira, em Lisboa.O momento foi partilhado por uma internauta na rede social Facebook. "Depois de parar os carros para a ajudar a passar, levou-lhe um dos sacos que tinha na mão da bengala e acompanhou-a até ao autocarro, onde a ajudou a subir", explicou a testemunha.Armindo Martchelo Lima, o motorista, garante que o que fez é o que os funcionários da Carris "fazem todos os dias". "Nós estamos cá para interagir com a cidade e com os nossos passageiros. É o que nós fazemos e, no fundo, os meus colegas também fazem", disse, com humildade.