Arquivo da Conservatória dos Registos Centrais de Lisboa com ratos e baratas

Denúncia alerta para "violações sistemáticas e reiteradas das condições de segurança e higiene".

Por M.B. | 01:30

Publicações centenárias, processos com mais de 40 anos e trabalhadores do Estado convivem, no arquivo da Conservatória dos Registos Centrais de Lisboa, com ratos, baratas e instalações elétricas em avançado estado de degradação.



A denúncia parte do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado - que reuniu ontem em plenário - e alerta para "violações sistemáticas e reiteradas das condições de segurança e higiene".



E acrescenta: é notória a falta de ventilação e limpeza, a inexistência de saídas de emergências e acessos para pessoas com mobilidade reduzida. Uma unidade de Saúde Pública visitou ontem o local.