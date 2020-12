A associação Montes de Festa está a oferecer a nove instituições do concelho de Bragança serenatas e miniconcertos aos utentes, nesta quadra natalícia. A iniciativa vai prolongar-se pelos próximos fins de semana, com todas as medidas de segurança salvaguardadas.“No exterior, ou em espaços devidamente preparados para o efeito”, explica a associação. As músicas escolhidas fazem parte do cancioneiro tradicional português, tocadas com instrumentos de Trás-os-Montes - como a gaita-de-foles, o bombo ou a caixa. Estas atuações, muitas vezes através de uma janela, procuram melhorar o estado anímico.