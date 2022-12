Avarias constantes na Transtejo levam passageiros a abandonar o barco

Viver numa margem e trabalhar na outra pode ser uma dor de cabeça muitas vezes.Segundo a SIC Notícias, quem atravessa o rio para trabalhar em Lisboa queixa-se de viagens canceladas com frequência. Os passageiros dizem que esta situação acontece quase todas as semanas porque os barcos estão constantemente a avariar.Este problema tem meses e já levou muitos passageiros a desistirem de viajarem de barco.Contudo, a Transtejo garante que faz todos os esforços para assegurar a manutenção da frota e dar uma rápida resposta às avarias.Estão a ser construídos 10 navios eléctricos, que irão substituir a frota atual, o que poderá ser uma solução para o problema das constantes avarias. Contudo, a empresa não avança com uma data para estes navios começarem a ser utilizados.