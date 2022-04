Baleia arrojada na Fonte da Telha "não reagiu à proximidade das embarcações"

A baleia que arrojou esta sexta-feira na praia da Fonte da Telha, no concelho de Almada, "não reagiu à proximidade das embarcações" que tentaram encaminhá-la para uma zona de águas mais profundas, explica o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas através de comunicado.Há uma forte possibilidade do cachalote, que tem um peso estimado de 15 toneladas, já não se encontrar saudável antes de ter encalhado na praia, isto porque, segundo diz o ICNF, "o habitat natural destes animais são águas bastante profundas e, geralmente, quando se aproximam de zonas costeiras é por já se encontrarem doentes ou por terem sofrido algum problema".O Instituto diz também que, a confirmar-se a morte do animal, será feita "uma avaliação externa mais aprofundada para avaliar a existência de ferimentos ou sintomas de doenças que expliquem esta ocorrência" e que o cadáver será, posteriormente, removido pelos serviços da Câmara Municipal de Almada.