Bispo atribui inexistência de óbitos por coronavírus na Madeira a Nossa Senhora do Monte

O bispo do Funchal, Nuno Brás, atribuiu este sábado a inexistência na Madeira de óbitos provocados pela pandemia da Covid-19 à "intercessão de Nossa Senhora do Monte", padroeira da região e cuja festa decorre este sábado.

Nuno Brás recordou que, quando deflagrou a pandemia, pediu à Padroeira da Madeira que olhasse pelos seus habitantes.

"Senhora do Monte, há cinco meses a Diocese do Funchal voltou a entregar-se nas tuas mãos e à tua intercessão. Pediu-te, por meio do seu Bispo, que protegesses os seus habitantes nesta pandemia que ameaça a vida individual e social, a prosperidade e o desenvolvimento das nossas populações", lembrou, concluindo que a não observância de mortes no arquipélago se deve, por uma questão de fé, a Nossa Senhora do Monte.