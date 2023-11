Câmara de Cascais decreta dia de luto municipal para quinta-feira pela morte de Carlos Avilez

O presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, lamentou esta quarta-feira a morte do encenador e ator Carlos Avilez, fundador do Teatro Experimental de Cascais, e decretou um dia de luto municipal para quinta-feira.

Numa nota, publicada nas suas redes sociais, o autarca destacou que é "com profunda tristeza" que se despede "de um amigo e de um homem de cultura" que deixou um "extraordinário legado" e formou "tantas e tantos talentos".

Carlos Carreiras afirmou ainda que irá decretar quinta-feira como dia de luto municipal.

"Estou certo de que este meu pesar é partilhado por todos os eleitos e colaboradores municipais, muito em especial os da Cultura", sublinhou, realçando que "a inteligência e a sensibilidade que marcavam o talento do excecional homem de teatro eram por ele generosamente distribuídas quer no âmbito da sua atividade profissional, quer no trato pessoal".

O encenador e ator morreu esta quarta-feira de madrugada no Hospital de Cascais, onde entrou na terça-feira com uma indisposição.

Carlos Vítor Machado, mais conhecido por Carlos Avilez, nasceu em 1935 e estreou-se profissionalmente como ator em 1956, na Companhia Amélia Rey Colaço - Robles Monteiro, onde permaneceu até 1963.