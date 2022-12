Mau tempo deixa áreas do aeroporto de Lisboa inundadas

Algumas estradas reabertas em Lisboa mas persistem várias com cortes

A circulação automóvel já foi restabelecida em várias estradas da região de Lisboa, mas no distrito de Portalegre muitas continuam cortadas e na ferrovia há vários constrangimentos também, segundo o último ponto de situação da Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo a IP - que gere parte das redes, fornecendo, portanto, um retrato parcial da realidade -, no distrito de Lisboa foi restabelecida a circulação do IP7, no sentido Norte-Sul, no acesso à Ponte 25 de Abril e no acesso da A8 para Loures.

Foi também restabelecida a circulação na N115-2 em Machiel e Ermejeira (Torres Vedras); na N9 em Ponte de Rol e Torres Vedras; na Calçada de Carriche e Odivelas; no acesso do IC19 para Rio de Mouro (Sintra); na N6 (Auto da Boa Viagem); no IC16 para a CRIL-Pontinha (Pdivelas); e no acesso IC19 para a Buraca (Amadora).



No entanto, algumas estradas permanecem fechadas, nomeadamente: os Túneis do Campo Pequeno, dois do Campo Grande, a Avenida João XXI, a Avenida de Belim, a Radial de Benfica, a Avenida Infante D.Henrique, junto ao Túnel Batista Russp, Alcântara (vários locais), a Avenida de Santo Contestável, a Avenida 24 de julho, a Avenida índia e a estrada de Chelas (desde a rotunda do Santo Condestável até ao largo marques de Niza em Xabregas) e a Rua de Cima de Chelas.