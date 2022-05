Caos no aeroporto com filas gigantes devido a plenário de trabalhadores

Um plenário dos agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) provocou este domingo de manhã filas gigantes de passageiros no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, que esperaram entre quatro e cinco horas no controlo de passageiros. Mais de 4500 pessoas foram afetadas.









“Houve pessoas que desmaiaram enquanto aguardavam pelo controlo de passaporte”, queixou-se a cidadã brasileira Iara Campos, que chegou num voo às 09h40, “com o marido diabético”. Esperaram mais de quatro horas. “É a segunda vez que venho a Portugal, mas se soubesse que isto ia acontecer não tinha vindo”, relatou George Hugh, que chegou às 09h30 num voo do Canadá e só alcançou a zona exterior do aeroporto às 13h40. O SEF garante que cumpriu os “serviços mínimos, nos termos da lei”.

Entretanto, o ministro da Administração Interna anunciou es que será apresentado esta semana um plano de contingência para evitar bloqueios nos atendimentos dos aeroportos, como o verificado este domingo. José Luís Carneiro considerou que foi “muito sério” o que aconteceu no Aeroporto de Lisboa. “O direito à realização dos plenários é um direito inalienável dos trabalhadores, contudo, é muito importante em cada momento avaliar o exercício desse direito”, defendeu. O governante disse que o exercício deste direito não pode colocar em causa “outros valores também muito importantes, nomeadamente os valores relativos ao interesse do País e à imagem que o País dá para os milhares de turistas, que não compreendem como é que podem estar três, quatro horas, à espera no aeroporto”. Será também reforçada “a integração dos agentes da PSP no apoio ao SEF garantir uma resposta mais célere”.