Casal que comemorava 40 anos de aniversário encontra pérola valiosa em ameijoa

Num jantar de comemoração do 40.º aniversário de casamento, um casal das Astúrias encontrou uma pérola negra dentro da concha de uma amêijoa.

Durante a refeição de Joaquín e Noemí, no passado dia 7, o marido encontrou no meio do seu prato um objeto brilhante que acabaria por descobrir que se tratava de uma pérola bastante valiosa. Ao inicio Joaquín achou que a amêijoa vinha suja mas depois percebeu que se tratava de uma pérola. Ainda assim o casal desvalorizou o objeto.

No dia seguinte quando levaram a jóia a um profissional, perceberam que se tratava de uma pérola avaliada em milhares de euros e decidiram guardá-la como recordação do momento raro que viveram."Vamos prepará-lo para fazer um colar", diz Noemí.