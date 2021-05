Centenas esperaram horas por vacina da Covid-19 em Matosinhos, Lisboa e Coimbra

Centenas de pessoas tiveram de esperar mais de quatro horas, numa fila, para serem vacinadas, esta segunda-feira, no centro de vacinação de Matosinhos. Em causa terá estado uma sobreposição de agendamento. Segundo a Unidade de Saúde Local de Matosinhos, terá havido agendamento por parte do sistema central e da unidade de saúde.Ao todo estavam agendadas 2344 vacinas, sendo que 1400 eram de pessoas que já tiveram Covid - na maioria idosos - o que levou à demora no preenchimento de documentos. "É inadmissível. Estou aqui há mais de quatro horas, sem comer. Não se justifica", disse ao CM Maria Dulce, uma das pessoas que receberam a vacina. "Eu sou diabético, estou aqui há horas na fila. Podia passar à frente, é certo, mas acho injusto, tendo em conta a quantidade de pessoas que cá estão à espera", disse outra das pessoas inoculadas esta segunda-feira.Em Coimbra, a sobreposição de marcações também causou filas na manhã de segunda-feira, dia em que foram administradas duas mil vacinas. Em Lisboa também houve filas no Pavilhão Municipal da Graça, com mais de três horas de espera devido à lentidão do sistema informático.