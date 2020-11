Chef Ljubomir está em greve de fome para lutar pela restauração

Vários elementos do movimento A Pão e Água – que junta empresários e trabalhadores da restauração, bares, discotecas, cultura, eventos, alojamento e táxis – estão a fazer greve de fome, instalados em tendas frente à Assembleia da República, Lisboa. Um dos grevistas é o chef e empresário Ljubomir Stanisic, que tem dado a cara por esta luta.Após manifestações realizadas pelo País e cansados de não terem respostas por parte do Governo, dizem-se solidários com todos os que já não têm o que comer."É uma causa necessária", diz Stanisic, que agradece o apoio dos anónimos que têm manifestado simpatia pelo movimento. "A melhor coisa que nos tem acontecido são as pessoas que trazem água e chá. Pessoas que passam aqui só para dizerem ‘olá’ e ‘força, continuem’.