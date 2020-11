Restauração já perdeu 1860 milhões de euros este ano

A restauração já perdeu 1860 milhões de euros em receitas na pandemia, números do Governo. Este sábado, centenas de empresários e trabalhadores da restauração, eventos culturais e animação noturna exigiram mais apoios públicos num protesto em Lisboa, alertando para as dificuldades que atravessam e contestando as restrições impostas.









Em frente ao Teatro Nacional D. Maria II, os organizadores fizeram-se ouvir numa carrinha de caixa aberta: “Por amor de Deus, olhem para nós porque estamos literalmente a morrer”, avisou Ljubomir Stanisic, um dos rostos do Movimento a Pão e Água. A descida dos impostos, em alternativa às linhas de crédito, foi um dos pedidos mais repetidos. “Se o Governo quer ajudar, a primeira coisa que pode fazer é deixar de mentir. Baixem o IVA e façam a isenção do pagamento da TSU”, apelou Stanisic. Samuel Lopes, do grupo dono da discoteca Lust in Rio, pede que o dinheiro chegue às empresas: “Tenho cerca de 80 trabalhadores em layoff. Se os apoios anunciados passarem a oficiais, já é uma ajuda, agora isto só de boca não vai lá.”

Este sábado, o ministro da Economia explicou que, das medidas já adotadas ou anunciadas, 286 milhões a fundo perdido foram direcionados para o setor. Outros 12 milhões foram entregues ao setor no âmbito do ‘Adaptar’, para a compra de material de proteção. Estão também reservados mais 200 milhões do ‘Apoiar.pt’, cujas verbas deverão começar a chegar às empresas em dezembro. “Há um compreensível desespero” dos empresários, reconheceu Siza Vieira, adiantando que o Executivo manterá um olhar atento sobre o setor.





Momentos de tensão mas polícia travou cenas de violência



A manifestação no Rossio foi marcada por um momento de tensão em que a PSP teve de intervir para proteger um jornalista. Já no final do protesto, os ânimos exaltaram-se quando um dos manifestantes, com o megafone, acusou o jornalista de divulgar um número falso de participantes, o que motivou desacatos.



Governo já admite um apoio às rendas

O ministro da Economia diz que o Governo está a avaliar uma forma de apoiar os comerciantes nas rendas. "Estamos a equacionar como apoiar as rendas de senhorios de empresas do setor do comércio e da restauração", frisou Pedro Siza Vieira, garantindo estar a trabalhar para "mitigar o impacto" da crise no setor.



RADAR COVID

Vitamina D reduz carga

Investigadores do Conselho Superior de Investigação Científica de Espanha defendem a importância da vitamina D para reduzir a carga viral dos infetados. Os cientistas citam um ensaio clínico do Hospital Rainha Sofia, em Córdoba, e consideram que "pode ser conveniente elevar os níveis de vitamina D" para travar a pandemia.



Caixas de camarão

As autoridades da cidade chinesa de Lanzhou anunciaram que foi detetado o coronavírus em caixas de camarão importado da Arábia Saudita. A China está a testar os alimentos congelados importados.



Piratas informáticos

Tom Burt, vice-presidente para a Segurança e Confiança do Cliente da Microsoft, afirmou que nos últimos meses vários piratas informáticos tentaram aceder de forma ilícita a farmacêuticas e organizações que trabalham no desenvolvimento da vacina contra o coronavírus.