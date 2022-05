Ciclovia vai alterar sentidos do trânsito na Avenida Almirante Reis em Lisboa

A reformulação da ciclovia da Avenida Almirante Reis, em Lisboa, obriga a alterações nos sentidos de trânsito junto ao Mercado de Arroios e a eliminação do corredor ‘Bus’ da Rua Carlos Mardel. "A Rua Carlos Mardel terá o sentido invertido, bem como a Rua Rosa Damasceno, e toda rotunda do mercado", indicou esta a Câmara de Lisboa, referindo que o objetivo é acomodar a circulação das três carreiras de autocarro provenientes da Alameda Dom Afonso Henriques.Segundo a autarquia, a solução provisória para a Avenida Almirante Reis, com uma ciclovia bidirecional, permite "repor duas faixas de circulação no sentido da saída do centro da cidade a partir do Martim Moniz para o Areeiro, promovendo maior escoamento do tráfego e diminuição dos níveis de poluição".Uma outra preocupação é "assegurar o canal de socorro, de acesso ao Hospital de São José, à custa da utilização excecional e integral do canal ciclável". No sentido descendente e na direita ascendente as faixas serão todas de velocidade máxima de 30 quilómetros por hora, "aumentando a segurança e a fluidez através da velocidade constante", revela a autarquia.A intervenção prevê o ganho de cerca de 60 lugares de estacionamento junto ao Mercado de Arroios.As mudanças são alvo de contestação. Este domingo realiza-se uma manifestação e piquenique em defesa da ciclovia e contra a reabertura de ruas ao trânsito.n