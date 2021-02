Em Oliveira do Hospital nasceu uma nova marca de azeite, com um nome sugestivo, que já está a ser vendido em França e no Luxemburgo.Clítoris, um azeite virgem com 0,8º de acidez, feito a partir da azeitona galega, com processos 100% naturais, é uma criação de Marco Dias, cuja família tem 40 hectares de olival."É um produto gourmet, com as melhores azeitonas", explica Marco Dias. A nova marca surgiu "ao ver uma azeitona cortada, que parecia um clítoris", conta.