Coala bebé é a nova habitante do Jardim Zoológico de Lisboa. Veja as imagens da cria

O Jardim Zoológico tem um novo e especial habitante: um coala bebé fêmea, nascida no passado dia 25 de julho de 2019. A cria, "com menos de 20 mm de comprimento e 0,5g de peso, migrou para a bolsa marsupial da sua progenitora, na qual permaneceu durante cerca de 7 meses". Agora, os visitantes do Zoo de Lisboa já podem observar o animal, tanto no marsúpio como no colo da mãe.Numa altura em que a Asutrália tem sido atingida com vários fogos que colocam em perigo a fauna e a flora da região, o Jardim Zoológico de Lisboa anunciou em comunicado que vai enviar mais uma tranche de donativo a partir do seu Fundo de Conservação, deixando ainda um apelo aos seus visitantes."Todos podem contribuir para esta causa através de donativo direto no site de angariação de fundos criado pelo Zoo de San Diego, ou, até ao final do mês de março, num dos três mealheiros espalhados pelo Jardim Zoológico, estando agora um deles localizado na loja do Zoo, na zona de acesso livre", pode ler-se.