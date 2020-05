Com casamento marcado? Antes de setembro não conte com isso

De casamento marcado em 2020? Antes de setembro não conte com isso. As missas deverão começar a ser celebradas no final do mês de maio, de acordo com informação avançada pelo Governo.



No entanto, até essa medida está condicionada mediante a avaliação da primeira etapa do desconfinamento.





Já os casamentos ou outro tipo de comemorações semelhantes vão manter-se suspensas até setembro ao contrário dos batizados que, se cumprirem as regras definidas pelas autoridades de saúde podem voltar a acontecer.