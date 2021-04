Fronteiras terrestres reabrem, horários de restaurantes e cafés alargados. Conheça as novas medidas

Ao minuto Atualizado a 29 de abr de 2021 | 22:13

20:50 | 29/04 Restrições na venda de bebidas alcoólicas mantém-se O consumo de bebidas alcoólicas na rua está proibido e a partir das 21h00 é também proibida a venda de bebidas alcoólcas a quem esteja a consumir refeições.



Os bares mantêm-se fechados.

20:38 | 29/04 Novas medidas após avanço na vacinação António Costa anunciou que será preparado um conjunto de regras que deve vigorar no País a partir do momento em que população com mais de 60 anos esteja vacinada.



20:36 | 29/04 Primeiro-ministro afasta público nos estádios António Costa adiantou que não foi discutido o regresso do público e dos adeptos aos eventos desportivos. O futebol continuará assim sem adeptos nos estádios.

20:35 | 29/04 Costa sobre constitucionalidade "Fora do Estado de Emergência atuamos com base ma Lei de Bases da Proteção Civil", disse António Costa sobre a constitucionalidade.



"Estamos a limitar para proteção de um bem essencial que é a saúde pública", adiantou o PM sobre as medidas aplicadas aos concelhos que ainda estão nas outras fases do plano.

20:33 | 29/04 Governo vai fazer avaliação semanal António Costa anunciou que a avaliação do estado do desconfinamento passará a ser semanal tendo em conta o fim do Estado de Emergência e as menores medidas restritivas.



"Receio muito que os 27 concelhos em alerta daqui a uma semana estejam a recuar relativamente ao desconfinamento", disse o primeiro-ministro.

20:28 | 29/04 Teletrabalho obrigatório até final do ano O teletrabalho obrigatório irá permanecer até ao final do ano, adiantou António Costa.

20:26 | 29/04 27 concelhos em alerta 27 concelhos que estão em alerta devido ao número de casos de Covid-19. Daqui a uma semana será feita nova avaliação, avança António Costa.



Concelhos em alerta

Alijó, Alpiarça, Arganil, Batalha, Beja, Boticas, Cabeceiras de Baixo, Castelo de Paiva, Celourico de Basto, Cinfães, Coruche, Fafe, Figueiró dos Vinhos, Lagos, Lamego, Melgaço, Oliveira do Hospital, Paços de Ferreira, Penafiel, Peniche, Peso da Régua, Ponte da Barca, Póvoa do Lanhoso, Tábua, Tabuaço, Vidigueira, Vila Real de Santo António

20:23 | 29/04 Odemira com cerca sanitárias em duas freguesias A taxa de transmissão da Covid-19 em Odemira obriga a uma medida do Governo que irá decretar cercas sanitárias às freguesias de S. Teotónio, Longueira e Almograve.



Em causa estará a população migrante que trabalha em agricultura.

20:21 | 29/04 Concelhos com +120 casos por 100 mil habitantes ficam retidos ou recuam Miranda do Douro, Paredes e Valongo mantêm-se no nível máximo de alerta devido à transmissão da Covid-19.



Há quatro concelhos que recuam nas medidas de desconfinamento:

Aljezur, Resende, Carregal do Sal e Portimão.

20:17 | 29/04 Novas medidas - Abertura fronteiras terrestres com Espanha;



- Restaurantes, cafés e similares passam a funcionar em regime de mesa, no interior até às 22h30 tanto em dias úteis e fins de semana;



- Casamentos e batizados com 50% de lotação;



- Espetáculos culturais até às 22h30;



- Teletrabalho obrigatório até ao final do ano;

20:15 | 29/04 António Costa anuncia Estado de Calamidade "Não significa que o País possa considerar a situação ultrapassada e, por isso, o Estado de Emergência será substituído por Estado de Calamidade", anunciou o primeiro-ministro.

19:40 | 29/04 Lusa Regresso das modalidades desportivas e da atividade física ao ar livre e nos ginásios O regresso de todas as modalidades desportivas e da atividade física ao ar livre e nos ginásios, bem como dos casamentos e batizados, embora com apenas 50% da lotação, constam também do plano.

18:59 | 29/04 Lusa Regresso dos grandes eventos e limitação de lotação em restaurantes, cafés e pastelarias Além do regresso dos grandes eventos exteriores e dos interiores, neste caso em grupo com diminuição da lotação, a quarta e última fase do plano de desconfinamento prevê o levantamento das restrições horárias dos restaurantes, cafés e pastelarias, que têm de limitar a seis o número de pessoas nas mesas, no interior, e a 10, nas esplanadas.

18:58 | 29/04 Costa prepara-se para anunciar medidas da nova fase de desconfinamento O primeiro-ministro António Costa vai falar ao País esta quinta-feira para anunciar as medidas previstas na nova fase do plano de desconfinamento.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira as medidas relativas à nova fase do plano de desconfinamento após o Conselho de Ministros que decorre durante a tarde.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não renovou o Estado de Emergência, que deverá terminar às 23h59 desta sexta-feira (30 de abril).