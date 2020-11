Trabalhadores da restauração protestam em Lisboa contra medidas do Governo

Várias dezenas de pessoas juntaram-se ao início desta tarde de sábado no Rossio, Lisboa, para se manifestarem contra as medidas do Governo para travar a pandemia.Os empresários contestam as medidas afirmando que estas estão a ser muito prejudiciais para os setores da restauração e da diversão noturna e queixam-se de apoios insuficientes. "Oito meses é muito tempo", lê-se num dos cartazes exibidos.Os manifestantes defendem ainda a dualidade de critérios no que toca, por exemplo, aos supermercados aos quais é permitido estarem abertos mais tempo. "Estamos com a corda ao pescoço" e "as ajudas são esmolas, estamos encerrados há 8 meses" são apenas algumas das afirmações proferidas na manifestação.O chef Ljubomir é um dos manifestantes que acusa os governantes de estarem a viver às custas do povo: "Os carrinhos com que vocês andam, não são carrinhos de brincar, é o povo que está a pagar".O polémico chef defende ainda que "estão a matar os que querem trabalhar".A manifestação faz parte do movimento "A Pão e Água". Esta sexta-feira, o Porto foi palco de uma protestos do mesmo