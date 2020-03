Professora de escola em Leiria infetada com coronavírus

Cerca de 600 pessoas, entre docentes e encarregados de educação de alunos do Agrupamento de Escolas de Marrazes, em Leiria, começaram no sábado a ser informados da necessidade de se manterem atentos a eventuais sintomas da Covid-19, na sequência de ter sido confirmada a infeção de uma professora do agrupamento.

A professora leciona na escola sede do agrupamento, em Marrazes, e deixou de dar aulas quando surgiram os primeiros sintomas.





Em atualização