Coronavírus atinge 2131 profissionais de saúde na linha da frente

Há 2131 profissionais de saúde com Covid-19 no País, entre os quais 396 médicos e 566 enfermeiros. A estes somam-se 1169 assistentes operacionais e outros técnicos, cuja classe profissional o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, não conseguiu esta quinta-feira discriminar, na conferência de imprensa de balanço da pandemia.Este grupo vasto, que representa perto de metade dos infetados e está na linha da frente do combate ao novo coronavírus, inclui, por exemplo, técnicos de radiologia e analistas clínicos, que lidam diariamente e de perto com doentes de Covid-19. Os profissionais de saúde representam 11,3% dos infetados no País que, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde chegavam esta quinta-feira aos 18 841 (+ 750).A subida é de 4,1%, relativamente a quarta-feira. Observou-se ainda o aumento do número de óbitos para 629 (+30) - mais 5% em relação ao anterior balanço. As 544 mortes de pessoas com mais de 70 anos constituem 86,5% dos óbitos por Covid-19 no País, embora a faixa etária reflita menos de 20% dos novos casos de infeção. O último balanço aponta para mais um óbito abaixo dos 50 anos, o oitavo em Portugal.Há mais 102 doente internados (+8,5%), bem como mais 21 em unidades de Cuidados Intensivos (+10,1%) - são agora 229 os doentes em estado considerado grave. Na mesma conferência de imprensa, Lacerda Sales anunciou que Portugal recebeu esta semana 900 mil respiradores e 6 milhões de máscaras cirúrgicas.O número de doentes recuperados (169) já ultrapassou o número de internados com Covid-19 (165, dos quais 48 em Cuidados Intensivos), no Hospital de S. João, Porto. Há 1471 infetados que são seguidos em ambulatório.Questionado pelosobre o número de mortos por Covid-19, por concelho, o Ministério da Saúde explica que "os dados por concelho ainda estão a ser objeto de tratamento epidemiológico e estatístico".