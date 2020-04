Costureiras da Mealhada fazem proteções para lares

As costureiras do concelho da Mealhada foram desafiadas pela câmara municipal para produzirem material de proteção individual para os lares de idosos. Ao desafio responderam duas dezenas de pessoas - 19 mulheres e um homem - que já produziram centenas de toucas, batas, máscaras, cogulas, mangas e perneiras.Juliana Oliveira, 35 anos, é uma das voluntárias. Costureira profissional, está agora em casa com as três filhas e produz em média três conjuntos completos por dia: "Depende do que as miúdas me deixam fazer."Célia Oliveira entregou 50 túnicas, máscaras e toucas, resultante do trabalho feito nas horas vagas. "Já distribuímos oito coleções", refere Rui Marqueiro, presidente da câmara, ao enaltecer o "sentimento de união" da população.