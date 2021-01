"Será preciso algum tempo": Marcelo diz que ainda não há dados que permitam conclusões sobre medidas em vigor

Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Marta Temido visitaram esta terça-feira de manhã o Hospital das Forças Armadas em Lisboa.As unidades do pólo de Lisboa e do Porto têm disponibilizado ao País camas de enfermaria e de unidades de cuidados intensivos, num total de mais 140 camas."Trata-se de um combate de todos", relembrou o Presidente da República em declarações aos jornalistas.Marcelo Rebelo de Sousa relembrou que estas semanas "representam batalhas determinantes de um combate" e admitiu que "será preciso algum tempo" para tirar conclusões sobre atuais medidas em vigor de combate à pandemia.O centro de realojamento no local tem também permitido realojar doentes sociais e apoiar estruturas como lares."O trabalho dos militares das Forças Armadas em sido absolutamente essencial", sublinhou o primeiro-ministro, referindo que é um "exemplo de dedicação e exemplo para o País"."Não há neste instante razão que determine uma ideia de alarme socal quanto à necessidade de recurso instante de ajuda internacional"