DGS confirma três casos positivos de Covid-19 na sua sede e 10 trabalhadores em isolamento profilático

Graça Freitas testou na terça-feira positivo e manifesta sintomas ligeiros da doença. DGS,e manifesta sintomas ligeiros da doença.

A Direção-Geral da Saúde confirmou esta quarta-feira que há três casos positivos de Covid-19 na sua sede e dez trabalhadores em isolamento profilático.A informação é avançada após a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, ter testado positivo ao vírus. "Estes resultados surgem no âmbito da investigação epidemiológica, que está em curso, em articulação com a Autoridade de Saúde, tal como estipulam as normas vigentes, apenas se aplicando teste quando for considerado relevante", lê-se na nota.A DGS garante que a sua operacionalidade será mantida neste período crítico da pandemia. De acordo com a

Recorde-se que a ministra da Saúde,Marta Temido, testou negativo à Covid-19 e os secretários de Estado da Saúde também apresentaram testes negativos.