É de vez! Tabaco de mentol já tem data para sair do mercado

O Tribunal de Justiça da União Europeia validou em 2016 as novas normas sobre o tabaco, que confirmam a proibição da comercialização de cigarros com sabores. Nessa altura, a regulamentação europeia uniformizou também o formato e o tamanho dos alertas sobre os riscos do tabaco para a saúde.



Os maços de tabaco passaram a ter uma mensagem de advertência e uma fotografia a cores que cubra 65% da superfície externa, na parte da frente e no verso de cada embalagem individual, uma regra que se considera não ultrapassar os "limites do adequado" e "de natureza a proteger os consumidores contra os riscos associados ao tabagismo".





Os cigarros de mentol e o tabaco de enrolar serão retirados das prateleiras este ano, com a proibição entrando em vigor a partir de maio de 2020, de acordo com informação da Bloomberg.



As medidas da UE intensificarão a concorrência para atrair fãs de mentol a alternativas, incluindo o IQOS, o dispositivo de tabaco aquecido fabricado pela Philip Morris International Inc. , que está isento das regras pendentes. No ano passado, a gigante do tabaco lançou novas varas térmicas de mentol para o IQOS.



Recorde-se que, para apreciação dos juízes estavam queixas da Polónia e da Roménia, e vários pedidos de esclarecimento do Reino Unido, sobre a diretiva do tabaco aprovada em 2014, Diretiva 2014/40/UE, mas todos acabaram por ver as reclamações chumbadas, de acordo com a AFP.