Escola Solidária assegura refeições às crianças na pausa letiva de Natal no Porto

As cantinas escolares da rede pública da cidade do Porto mantêm-se em funcionamento durante as férias de Natal e até 7 de janeiro para assegurar as refeições dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e das crianças do Jardim de Infância.



A iniciativa Escola Solidária, da responsabilidade da Câmara Municipal, é extensível aos irmãos dos alunos, com idades compreendidas entre os três e os dez anos, mesmo que não frequentem um estabelecimento de ensino da rede pública do Porto, o que, segundo a autarquia, "possibilita o acesso a uma refeição nutricionalmente equilibrada às crianças que necessitem deste serviço".





De 20 a 30 de dezembro, almoço e lanche estarão assegurados, sendo gratuitos para os alunos de Escalão A. O Escalão B paga 0,73 euros, e para o Escalão C o valor é de 1,46 euros.Ainda segundo a autarquia, este ano, dado o período de contenção, que decreta a obrigatoriedade de encerramento das atividades letivas e não letivas presenciais já a partir desta segunda-feira, 27 de dezembro, o serviço de refeições passa a ser servido exclusivamente na modalidade de takeaway e estará em funcionamento até ao dia 7 de janeiro de 2022.De forma a evitar qualquer desperdício alimentar, os encarregados de educação terão, obrigatoriamente, de efetuar inscrição prévia junto do respetivo agrupamento de escolas. O serviço é disponibilizado entre as 12,30 e as 13,30 horas.

A Escola Solidária é assegurada pelo Município do Porto nos vários períodos de férias escolares, como o Verão ou a Páscoa.