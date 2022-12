Milhares de pessoas festejam este sábado a entrada do novo ano nas ruas ou em hotéis. No Algarve são esperadas mais de 500 mil pessoas. Sem previsão de chuva no Sul do País na noite da Passagem de Ano, as festas ao ar livre deverão estar repletas de pessoas.



Só na praia dos Pescadores, em Albufeira, são esperadas cerca de 100 mil pessoas.









Ver comentários