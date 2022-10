Estado gasta mais de 15 mil euros em duas joias associadas ao rei Luís I

Duas joias associadas ao rei Luís I (1838-1889) foram adquiridas pela Direção-Geral do Património Cultural por mais de 15 mil euros num leilão em Lisboa, para a coleção do Museu do Tesouro Real, foi esta segunda-feira anunciado.Os objetos adquiridos são uma charuteira em ouro, safiras e diamantes, alusiva ao batismo do príncipe real D. Luís Filipe (1887-1908), e uma boquilha em ouro filigranado, âmbar, rubis, esmeraldas e diamante, marcada com o monograma "D.L.I." (D. Luís I).As duas joias foram compradas num recente leilão da Cabral Moncada, por proposta da direção do Palácio Nacional da Ajuda, que tutela o museu da Casa Real portuguesa.