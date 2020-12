"Estamos aqui para ir até ao fim": Empresários da restauração no sexto dia de greve de fome em frente à Assembleia

O grupo de nove empresários da restauração e discotecas do movimento "A Pão e Água" cumprem esta quarta-feira o sexto dia de greve de fome, num protesto que decorre à frente da Assembleia da República.



O grupo parlamentar do PSD esteve esta manhã a ouvir os manifestantes. "Estamos aqui para ir até ao fim", diz o Gouveia ao grupo parlamentar do PSD





Em entrevista à, o representante da associação de discotecas nacional, José Gouveia, afirmou que se houver "um encontro institucional", os elementos da associação estarão presentes para dialogar.José Gouveia respondia às declarações desta quarta-feira do primeiro-ministro, António Costa, que recusou a ideia de falta de diálogo por parte do Governo. "Como presidente da associação de discotecas nacional sinto que há uma representatividade da nossa parte. Se tiver que haver um encontro institucional, cá estaremos como da outra vez", reforçou o representante, que relembrou ainda que "só 10% das empresas conseguem integrar no plano de apoio", num ano completamente atípico para "fazer contas".Apesar de algumas dificuldades a nível psicológico e físico, José Gouveia garante que "o coração está do lado certo" num protesto ao qual se juntou uma multidão de apoio esta terça-feira.Grupo de manifestantes pretende audiência com primeiro-ministro, António Costa, e com ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.