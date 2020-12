"O diálogo está aberto": António Costa sobre críticas dos empresários da restauração

O primeiro-ministro, António Costa, reiterou esta quarta-feira a ideia de que o Governo está "aberto ao diálogo", respondendo assim às críticas dos empresários que se encontram em greve de fome há vários dias à porta da Assembleia da República.



"Temos consciência das dificuldades, temos que fazer esforços, o diálogo está aberto", sublinhou o primeiro-ministro, que alega que o Governo continua a dialogar com representantes dos setores da restauração e animação noturna.





António Costa falava à agência Lusa e à RTP no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, momentos antes de se reunir por videoconferência com o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, por videoconferência.Questionado sobre o grupo de empresários da restauração e da animação noturna que se encontra em greve de fome em frente à Assembleia da República, exigindo ser recebidos pelo primeiro-ministro ou pelo ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, António Costa pediu para que seja "ultrapassado o impasse criado" e recusou a tese de que este protesto resulta da ausência de diálogo por parte do seu executivo.

Costa relembrou ainda que as medidas estão a ser discutidas com as confederações, nomeadamente na questão das rendas.

O chefe do Governo relembrou que Portugal "é dos poucos países da Europa onde a restauração está a funcionar".