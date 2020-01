Jackpot aumenta para 38 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

O próximo concurso do Euromilhões prevê um 'jackpot' de 38 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou esta sexta-feira na chave vencedora, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



O segundo prémio, com um valor de 90.934,69 de euros, saiu a um apostador em Portugal.





Conheça a chave vencedora e saiba se foi o sortudo que ficou com a carteira recheada.

Os números:

13, 18, 20, 23, 30

As estrelas: 2 e 4



O código vencedor do concurso 004/2020 do M1lhão, sorteado esta sexta-feira, é o NMF 14626, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.