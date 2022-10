Fiat Doblò começou a ser produzido em série em Mangualde

O novo Fiat Doblò começou a ser produzido em série na fábrica da Stellantis em Mangualde, o que beneficiará colaboradores, parceiros e fornecedores, anunciou esta terça-feira a empresa.

"A introdução deste quarto modelo na linha de Mangualde beneficia o conjunto de colaboradores, de parceiros e de fornecedores da fábrica" e "aumenta ainda mais a eficiência e competitividade das suas instalações", referiu a Stellantis, em comunicado.

Este modelo junta-se ao trio Partner, Berlingo e Combo, que já eram produzidos em Mangualde.

Para a Stellantis, "este acontecimento marca um momento particularmente importante" na história da empresa em Portugal, "pois é a primeira vez que se produzem veículos da marca Fiat na fábrica de Mangualde, aproveitando a vasta experiência desta unidade na produção de Veículos Comerciais Ligeiros (VCL) Compactos".

O início da produção do novo modelo em Mangualde insere-se no objetivo da empresa de ter a posição de liderança no mercado europeu das viaturas para profissionais, inscrito no plano "Dare Forward 2030".

A integração do Fiat Doblò tinha sido anunciada em julho, durante a comemoração dos 60 anos da unidade de Mangualde, na presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Segundo a empresa, "o primeiro Fiat Doblò que saiu ontem (segunda-feira) da linha de produção tem como destino o mercado de Itália, Livorno, um dos principais mercados onde será expedido, à semelhança de Portugal, Espanha e França".

"A importância do grupo no mercado de VCL é significativa em Portugal, onde regista, no acumulado do ano, uma quota de 44%. Os modelos Partner, Berlingo e Combo, os três mais procurados pelos clientes profissionais e empresas no nosso país -- juntamente com o Doblò -- têm uma quota de 64% no segmento", sublinhou.

A Stellantis explicou que "o novo Doblò é um veículo de alto nível em termos de versatilidade, carga útil e segurança", sendo "flexível, espaçoso e concebido para satisfazer qualquer exigência do cliente".