Governo contrata especialistas e evita fecho de maternidades no verão em Lisboa

As urgências de obstetrícia da região de Lisboa não funcionarão em sistema rotativo durante o verão, estando garantido o seu funcionamento em cinco hospitais, informou esta quinta-feira a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT)."Não vai haver [um sistema rotativo]. Nós tínhamos dito que essa era uma hipótese que estava em cima da mesa. A decisão não tinha sido tomada, também o dissemos reiteradamente", disse Luís Pisco, presidente do conselho diretivo da ARSLVT, aos jornalistas."Chegámos à conclusão que seria preferível não o fazer e arranjar uma outra solução", afirmou Luís Pisco.