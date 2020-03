Governo declara estado de calamidade pública em Ovar devido ao coronavírus

O Governo vai declarar estado de calamidade pública em Ovar devido ao coronavírus.A informação foi avançada pelo presidente da Câmara, Salvador Malheiro. Numa nota da República Portuguesa, a Administração Regional de Saúde do Centro avançou a medida limitativa."(...) determino o encerramento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais, bem como a limitação de movimentação, de pessoas, de e para o Concelho de Ovar, devido à existência de perigo para a Saúde Pública, nomeadamente o risco de contágio de COVID e como medida de contenção pelo período de 18/03/2020 a 02/04/2020", lê-se."O número de casos confirmados em Ovar mais do que duplicou. Temos hoje mais de 30 casos. Perante tudo isto, em articulação com a DGS, o Munícipio de Ovar vai entrar em quarentena geográfica. Todo o nosso perímetro vai ser isolado", pode ler-se na publicação feita por Salvador Malheiro no Facebook, durante a tarde desta terça-feira.Minutos depois, o presidente de Ovar afirmou também que o governo prepara-se para decretar estado de calamidade para o munícipio. "O governo prepara-se para decretar estado de calamidade específico para o munícipio de Ovar", lê-se.