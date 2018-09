Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo recusa ceder a pressão dos taxistas

Ministro do Ambiente garantiu que a ‘lei da Uber’ entra em vigor a um de novembro.

Por João Saramago | 01:30

O protesto que quarta-feira contou com cerca de mil motoristas de táxi em Lisboa, Porto e Faro não levou o Governo a recuar na chamada ‘lei da Uber’.



"No dia um de novembro, a lei entra em vigor" esclareceu o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, sublinhando que a legislação contou um "consenso alargado" no parlamento.



Conhecida a posição do governo e depois de terem reunido com os diferentes grupos parlamentares, as duas entidades representativas do setor apelaram para que os profissionais se mantenham nas ruas.



Nos Restauradores, em Lisboa, o presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), Florêncio de Almeida, afirmou que o protesto continua.



Por sua vez, no Porto, o vice-presidente da ANTRAL, José Monteiro, lançou um apelo para uma maior participação. Também no Algarve, o presidente da cooperativa Rotáxis de Faro, Francisco José Pereira, confirmou a continuação do protesto.



A concentração nas três cidades visa impedir a entrada em vigor da lei que regula as plataformas Uber, Taxify, Cabify e Chauffeur Privé. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu entretanto que é necessário "um equilíbrio justo" entre o setor do táxi e as plataformas.



Impacto sentido no aeroporto de Lisboa

Os passageiros que aterraram no aeroporto de Lisboa recorreram ao Metro como alternativa à paralisação, gerando desorientação e filas junto às bilheteiras.



O espaço reservado aos táxis na zona das chegadas do Aeroporto Humberto Delgado estava vazio, o que apanhou de surpresa a maioria os passageiros.



"Ninguém informou. Andei às voltas e só depois é que percebi que não havia táxis", criticou o turista dinamarquês Jacob Müller.



Metade da frota algarvia marcou presença

Mais de 250 táxis marcaram presença quarta-feira, desde manhã, na concentração que decorreu em Faro. Estes veículos correspondem a mais de metade da frota existente na região algarvia.



Sempre com a supervisão da GNR, foram bloqueadas as duas principais vias da Estrada Nacional 125-10, que dão acesso ao Aeroporto de Faro, deixando apenas uma terceira via, mais pequena, que geralmente é usada como acesso a negócios locais.



Rui Moreira recebeu dirigentes no Porto

O protesto dos motorista de táxi no Porto ficou marcado pelo encontro entre os dirigentes das estruturas do setor - ANTRAL e FPT - e o presidente da câmara, Rui Moreira.



"Nós transmitimos as nossas preocupações ao senhor presidente, que se mostrou sensibilizado e solidário com a nossa luta", disse José Monteiro, vice-presidente da ANTRAL.



Os taxistas da invicta reclamam também autorização para operar nos concelhos vizinhos.